Agradecen ajuste en materia de autismo

Las personas se manifestaron agradecidas y confiadas es que la atención a personas con TEA mejore. Diego Pérez / CP

La sociedad civil del estado de Chiapas agradeció los ajustes a la Ley en Materia de Autismo por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Al respecto, Mary Alfaro, representante de la asociación de TEA (Trastorno del Espectro Autista) en Chiapas, comentó: “Nosotros somos un grupo de padres de familia que se ha enfrentado a diferentes retos, en medios educativos principalmente, pero también en el área de la salud, y es por eso que quisimos crear esta fundación”.

Mary Alfaro puntualizó que su interés se centra en darle seguimiento a la Ley del TEA en Chiapas, la cual ya existía.

Sin continuidad

Sin embargo, no hubo un seguimiento, por lo que ellos como miembros de la sociedad civil promovieron una reforma para poder darle una mejor supervisión, y tanto los niños como los adultos tengan soportes, pues se han encontrado que hay apoyos para las infancias, pero estos se retiran o se hacen reducidos en la etapa adulta.

Consideró que hay poca comprensión a las personas con autismo, por lo tanto, muchos confunden esta condición de vida, de ahí deriva su deseo de comunicar y de hacer visible el tema, pero al mismo tiempo hacerlo desde el área legislativa y que también exista conciencia y empatía de los legisladores.

Es importante que las y los legisladores cuenten con conciencia del TEA, para elaborar leyes que se lleven a la práctica y que sean empáticas.

Mayores apoyos

Sobre las reformas a la ley, dijo que se interesaron en mayores refuerzos en materia pedagógica, por lo que se requiere de más incentivos, no solo en escuelas públicas, sino también en instituciones de educación privada.

En materia de salud, destacó que es importante que más instituciones tengan personas capacitadas y puedan tratarlas, al mismo tiempo que las identifiquen y no sean confundidas con otro tipo de enfermedades mentales y que se les brinde un trato correcto.

Vinculación

Explicó que también propusieron que exista una casa de día y una de noche, además de que se establezcan mecanismos de vinculación con el estado.

A decir de Mary Alfaro, la atención del TEA no puede estar a la deriva o relacionada con los cambios de gestión a nivel gubernamental.

“Por ejemplo, mi hijo ya tiene 13 años, y hay momentos en donde el gobierno estuvo muy activo y luego muy pasivo en el tema del autismo”, reconoció.

“Con el gobernador Rutilio, la verdad es que hemos vuelto a sentir ese apoyo con el Centro Azul, el apoyo también dentro del DIF se reactivó, empezamos a tener identificación para las personas con autismo, la verdad es que estamos muy agradecidos porque se reactivó el apoyo”, sostuvo.

Refirió que en algunos momentos no se retiró el apoyo por completo, pero en este gobierno tuvo un mayor nivel de atención.

Sobre el proceso legislativo que lleva la reforma, dijo que está en la etapa de aprobación y lo que procede es que la sociedad civil también participe. “Que nosotros no seamos no nada más los que proponen, sino que estemos ahí incluidos para ver que se aplique la reforma, no tanto que esté en papel”.

Aprobación

Lo que quieren es que cada vez más personas de la sociedad civil se sumen y la propuesta sea aprobada en la LXIX Legislatura.

Aunque también resaltó que es importante que se haga un trabajo en conjunto entre la sociedad y el gobierno.

De acuerdo con la descripción de la fundación Adana, el Trastorno del Espectro Autista se define como una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades tempranas se manifiesta en una serie de síntomas relacionados con la interacción social, la comunicación y la falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. El grado de gravedad, forma y edad de aparición de cada uno de los criterios va a variar de un individuo a otro, definiendo cada una de las categorías diagnósticas. A pesar de las clasificaciones, ninguna persona que presenta un TEA es igual a otro en cuanto a características observables.