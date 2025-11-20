Agradecen medida contra el ingreso de plataformas

El transporte organizado de Tapachula y la región reconocen al Gobierno de Chiapas que a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas anunció que ninguna plataforma digital que provea servicio de transporte de personas con unidades particulares cuenta con permiso para operar en Tapachula y ese tipo de servicio en la modalidad de taxi será exclusivamente con unidades concesionadas.

Durante la reunión del Frente de Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra en sus diferentes modalidades y en la que estuvieron presentes representantes de la Coalición de Radio Taxis de Tapachula que agrupa entre otros sitios: Tx88, Titanium, Cristóbal Colón, Móvil Car, Taxi en Línea, Ejecutivos, Taxitel, Los 400 de Tapachula y Taxis Seguro para Mujeres, se expresó el agradecimiento el gobernador Eduardo Ramírez por la postura en favor del transporte concesionado.

Los dirigentes de la Coalición de Radio Taxis de Tapachula expresaron que el transporte organizado es respetuoso de la autoridad y reconoce el respaldo que le ha brindado para evitar que en Tapachula plataformas como Uber, DiDi e InDrive funcionen con unidades particulares, con ello se vulneren sus derechos y se generen riesgos de fracturas y amenazas de una convulsión social.