Agrava deforestación crisis hídrica en Soconusco

Tapachula y la costa de Chiapas enfrentan una de las peores crisis hídricas de su historia, reflejada en los bajos niveles de los ríos, algunos al borde de secarse. Sin que las fuertes lluvias registradas en los últimos días han logrado mitigar el impacto de la deforestación.

Especialistas y ambientalistas advierten que la problemática es preocupante, ya que también implica la pérdida de biodiversidad de especies de flora y fauna que dependen de los bosques. Esta situación, además, reduce la cantidad de lluvia y aumenta la sequía, con un deterioro acelerado de la vegetación.

En entrevista, el especialista en Sistemas de Riego, Víctor Manuel Alemán Vargas, afirmó que esta afectación es consecuencia directa de la ruptura del equilibrio en la zona alta del acuífero del Soconusco, derivada de la grave deforestación existente.

Explicó que, aunque en las zonas altas de Tapachula se registra la mayor cantidad de lluvia, esta ya no se traduce en disponibilidad de agua. “Es contradictorio: el agua que cae en la montaña se pierde y, en lugar de beneficiar, provoca erosión y azolve en las partes bajas”, señaló.

El también integrante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Costa de Chiapas recordó su participación en una publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se señala que, aunque Chiapas cuenta con abundantes recursos hídricos, en recorridos por los ríos de la región es evidente que enfrentan sequías severas, incluso con cauces a punto de desaparecer.

Indicó que de forma oficial existe una disponibilidad de 38 millones de metros cúbicos de agua, una cifra que podría parecer elevada, pero que resulta limitada.