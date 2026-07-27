Agresión a infancias merece respuesta inmediata

El presunto abuso sexual cometido contra un menor en el municipio de Sabanilla ha causado condena por parte de la población y diversas colectivas en defensa de los derechos humanos de la niñez, quienes aseguran que este tipo de violencia merece una respuesta inmediata.

Por su parte, la colectiva Cibach–Ixämbal Bats’il Antsetik ta Chiapas, apuntó que esta situación evidencia la crisis de violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en la entidad.

La organización señaló que la violencia sexual contra la niñez constituye una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos y advirtió que este tipo de casos exige pronta intervención y con perspectiva de niñez, por parte de las autoridades.

La colectiva sostuvo que la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado representa una violación a los derechos humanos, al incumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las infancias.

Exigen sanciones

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas lleva a cabo las investigaciones en torno al caso, Cibach exigió sancionar a todas las personas responsables, incluidas aquellas que participaron, permitieron o registraron la agresión.

Pidieron que la víctima y su familia reciban atención médica, psicológica y jurídica, además de medidas de protección inmediatas que eviten cualquier forma de revictimización y garanticen la confidencialidad del caso.

La organización reiteró que la protección de las niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad; advirtió que no podrá hablarse de justicia mientras prevalezca la impunidad frente a las violencias que afectan a la niñez en Chiapas.