Agresiones a mascotas son muy comunes

Maltrato y agresiones a mascotas son más comunes de lo que se puede imaginar, pero hacerlo de forma masiva también puede calificarse como un atentado contra las personas, afirmó una defensora de animales.

La representante de la organización Huellas Chiapas, Claudia Cisneros, lamentó que en días recientes se haya registrado la muerte de varias decenas de mascotas en la colonia Linda Vista Shanká.

“Lo que sucede en este punto específico de la ciudad sale de lo que cotidianamente sabíamos, ya se trata de una situación masiva, diaria y grave, por lo que no solo representa el atentando en contra de la salud de los animales, sino también en contra de las personas”, comentó.

“Todos los días tenemos reportes de animales que mueren atropellados en las calles, de gente que los abandona, de una creciente actividad con fin de lucro, que están indiscriminadamente reproduciendo, que estos animales, aunque sean de raza después terminen en la calle, porque esa es la realidad, no la estamos inventando.

“Todos los días sabemos de perros de raza que terminan en las calles, que ya te reportan, que ya los dejaron abandonados, que están enfermos, que ya los envenenaron, es una situación verdaderamente grave y tiene que ser abordada por las autoridades”, sostuvo Claudia Cisneros.

Afirmó que aún no se ha avanzado en el tema de la Ley de Protección a la Fauna Doméstica en Chiapas: “Es lamentable, es una vergüenza, es una pena que se va una legislatura más y el tema sigue quedando como siempre en los cajones más olvidados del Congreso”.

Hizo hincapié en que en la legislatura pasada, además de rescatistas, se integró un grupo que incluyó al Colegio de Médico Veterinarios, equipo jurídico de lado de los rescatistas, un equipo jurídico del Congreso y se tenía la esperanza de que la Ley prosperará: “Sin embargo, entendimos que en aquella ocasión no se trató de unos cuantos diputados —fueron la mayoría— que no dieron cause y no mostraron ningún interés porque el tema avanzara”.

Aseguró que las iniciativas y mensajes pronunciados datan de al menos el 2013 y a pesar de eso, la iniciativa presentada también quedó en el olvido.

“En todos estos años, ya más de diez, ha sido un tema utilizado, manoseado por diputados, por diputadas, que hacen de la causa, del sufrimiento de los animales, un pretexto para tomarse fotografías, para parecer interesados en un tema de altísima sensibilidad, y que sin embargo no han mostrado un tema de interés real, genuino, auténtico para avanzar en el tema en nuestro estado”, añadió.

Mencionó que para concretar la legislación el primer elemento que se necesita es la voluntad, y las propuestas han sido muy específicas, dejando de lado el maltrato en general porque es un tema muy amplio.