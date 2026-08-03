Agricultores incrementan producción de canela

La alta demanda en el mercado nacional de la canela Ceylan, en la que el país es deficitario, ha provocado que el cultivo se haya incrementado exponencialmente: pasó de 40 a 329 hectáreas en la zona Soconusco y Sierra de Chiapas en los últimos dos años, expuso en entrevista el director del Centro de Agroecología San Francisco de Asís (Casfa), Iván Román Noriega, que aseguró que esta es originaria de Sri Lanka, pero que se ha adaptado a la región y destaca por su sabor suave y aroma dulce.

Dentro de la organización, son 329 productores de 56 comunidades de 10 municipios de la zona Soconusco-Sierra dedicados a la producción de canela Ceylán, un producto de alta demanda en México, a la que se agrega que se cuida la diversidad y que no se utilicen agroquímicos en su producción.

Diversificación de productos

Refirió que con este cultivo no solo se diversifica la producción y se reduce la dependencia de un solo cultivo, “sino que se fortalece la biodiversidad, se mejora la resiliencia ante el cambio climático y, de manera innovadora, se evalúa de manera científica el potencial de la canela y sus extractos como parte de estrategias agroecológicas para atenuar la incidencia de la moniliasis del cacao y la roya del café, dos plagas que han golpeado severamente a la región”.

Señaló que con el cultivo de canela se incrementan los ingresos y la resiliencia de las familias productoras mediante sistemas agroforestales diversificados con canela integrada con café, cacao, frutales y especies forestales, y se diversifican ingresos.

Destacó que México es deficitario en la producción de canela, por lo que existe una gran oportunidad para comercializar canela orgánica variedad Ceylán, la cual cuenta con registro ante el SNICS y que maneja el centro, lo que garantiza su origen y calidad frente a la llamada falsa canela.

El coordinador explicó que la canela tiene múltiples aprovechamientos: la corteza para la venta tradicional, las hojas para la elaboración de tés y la extracción de aceites esenciales para control de plagas y enfermedades, además de usos en salud y nutrición.

Producción

Detalló que actualmente ya se está cosechando en la región y se trabaja en integrar la oferta de los productores para su comercialización en el mercado local, regional y nacional, ya que un kilo de canela oscila entre los 200 y 300 pesos, lo que representa un ingreso adicional importante para las familias.

Casfa realiza talleres de aprovechamiento y manejo ecológico de la canela y busca certificarla como una canela fina y orgánica del Soconusco, con características organolépticas superiores y altamente valorada en el mercado nacional.