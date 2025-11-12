Agricultores podrán acceder a subsidio en energía eléctrica

Obilfrido Gómez Álvarez, representante estatal de Agricultura en Chiapas, dio a conocer que ya están abiertas las ventanillas para la inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA), para productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua con fines de riego.

Será del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 el periodo de inscripción y reinscripción. El objetivo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) es otorgar una cuota energética a tarifa de estímulo a las y los productores agrícolas que cuenten con título o concesión de uso de agua vigente.

A través del PEUA, las personas beneficiarias pueden recibir un subsidio de hasta 95 % del costo de la energía eléctrica, lo que representa un apoyo estratégico para impulsar la producción de alimentos y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Registro

Para el registro deben presentar documentos que acrediten identidad, propiedad o posesión legítima de la unidad de producción, uso de equipos de bombeo o rebombeo, y aprovechamiento del agua para riego agrícola.

Si el expediente está actualizado, solo es necesario solicitar la reinscripción en las ventanillas de la Secretaría de Agricultura para mantener la cuota energética durante el ejercicio fiscal 2026.

Podrán inscribirse o reinscribirse en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tapachula, Tonalá y Selva.

También pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal, Altamirano/Oxchuc, Chenalhó, Comitán, Trinitaria, San Gregorio, Las Margaritas, Villaflores, Villa Corzo, Pichucalco, Juárez, Tapilula,BOchil, Simojovel, entre otros.