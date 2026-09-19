Agricultura debe trabajarse en función a la sequía

En los últimos años la tecnología, maquinaria y fertilización para la agricultura ha evolucionado para combatir los efectos del cambio climático y la degradación de los suelos, pero poco se podrá resolver si no se amplía la visión, cambiando periodos de siembra según las lluvias, por ejemplo.

Lo anterior lo comentó Jesús León Santos, director del Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, en Oaxaca. Dijo que uno de los principales problemas es la sequía, si no se trabaja en función a esta, puede haber maquinaria, biofertilizantes y semillas mejoradas, y las dificultades seguirán.

“Tenemos que trabajar en cuestión de prácticas que conserven la humedad, en prácticas que podamos hacer desfases en las temporadas de siembra, en como rescatamos semillas que los pueblos tenían antes y que eran más tolerantes a la seca”.

Mejoramiento genético

El investigador comentó que el mejoramiento genético de las semillas ha contribuido a la producción de alimentos, precisamente para cultivar ante los problemas de sequía que siguen avanzando.

Solamente que se debe observar cómo estas semillas se ponen en función de la cultura alimentaria de los pueblos. “Hay muchos maíces de alto rendimiento que a mucha gente no les gusta consumirlo como tortilla porque no tienen el sabor y la textura, esos son los problemas que deberíamos estar solucionando”.

Jesús León Santos indicó que desde el Centro de Desarrollo Integral Campesino trabajan el programa Agua y Suelo para la Agricultura, donde aplican el principio de agricultura regenerativa.

Buscan que los suelos, en lugar de perder cada vez más su capacidad reproductiva, recuperan su humedad, fertilidad, con más posibilidad de diversificar cultivos.