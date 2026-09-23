Agrupación y clínica piden destituir a jueza

La agrupación llamada Otros Mundos y la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh) pidieron al Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas la inhabilitación y destitución de la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha “por diversas violaciones a los derechos humanos fundamentales, al debido proceso, a la defensa adecuada, a la falta de garantías de un traductor adecuado, particularmente en los procesos judiciales en los que una de las partes proviene de los pueblos originarios”.

En un comunicado conjunto mencionaron el caso de Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz, expresidente y exregidor del concejo municipal de Pantelhó, respectivamente, que fueron sentenciados a 110 años de prisión acusados de la desaparición de personas cometida por particulares el 26 de Julio de 2021.

Hechos

“La Clifodh presentó un recurso de apelación contra dicha sentencia condenatoria de primera instancia. Los criterios o agravios expuestos en el recurso presentado el 18 de marzo de 2025 y aceptados por la Sala Regional Colegiada Mixta 03 de San Cristóbal de Las Casas, revoca en su resolutivo la sentencia de Primera Instancia de la Jueza de Enjuiciamiento del Tribunal de Enjuiciamiento Región Dos de los distritos judiciales de San Cristóbal de las Casas y Bochil, que fue resuelta por la Lic. Guadalupe Flores Rocha, de la causa penal 87/2022, por delito de desaparición cometida por particulares, radicándose su estudio y análisis en el toca penal 112-A-1P03/2025-J-A”.