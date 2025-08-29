Agrupaciones internacionales piden liberar a 5 tseltales

Las organizaciones internacionales denominadas ACAT Francia, Front Line Defenders, OMCT, Indigenous People Rights Internacional y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hicieron “un llamado urgente al Estado mexicano para que cumpla la recomendación 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas” (ONU), y libere a cinco indígenas tseltales defensores del territorio, originarios del municipio de Cancuc.

Además, solicitaron “implementar un plan de reparación integral que no se limite a su indemnización económica, diseñado con base en un diálogo con las víctimas directas e indirectas”.

Solicitan investigación

Asimismo, solicitaron “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores de los derechos humanos y del territorio presos desde 2022 acusados de la muerte de un policía municipal: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco.

“Reconocemos que fue la lucha de los cinco presos y sus familias, así como de colectivos y organizaciones de México y del mundo lo que permitió señalar esta grave injusticia y llamar la atención del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU”, manifestaron.

Agregaron que “esta misma lucha permitirá su liberación e implementación a cabalidad de la opinión 21/2025. Por lo tanto, hacemos un llamado a la sociedad civil local, nacional e internacional a sumarse a las acciones para la liberación de Manuel, Agustín, Juan, Martín y Agustín”.