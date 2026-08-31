Agrupaciones sociales realizan manifestaciones

Las agrupaciones sociales denominadas Madres Buscadoras de Chiapas, así como la Fundación Karla Velasco, realizaron por separado manifestaciones buscando incidir en la pronta aparición de sus familiares.

A las afueras de la sede del gobierno estatal, la Fundación Karla Velasco anunció la instalación de nuevos buzones anónimos para que se introduzca información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

Dijeron que este es un proyecto alterno al creado por las autoridades junto con alguna organización, pues, por lo que llamaron una mala colocación de los buzones, no han dado resultados.

Por ello colocarán estos nuevos buzones en diversos municipios de Chiapas, buscando tener información real y menos simulación.

Por otro lado, la Asociación de Madres Buscadoras de Chiapas realizó una intervención en la explanada del atrio de la catedral de San Marcos, a unos cien metros del primer acto.

Ahí expusieron prendas, zapatos y artículos de sus familiares desaparecidos, así como una narrativa de las diatribas que enfrentan en las búsquedas de sus familiares.