Agua contaminada afecta a polinizadores

Una práctica común durante la época de seca entre los productores es que, para el riego de sus parcelas, utilizan agua de río, inundando su terreno, pero el factor es que esta va contaminada.

Para saber si el agua contaminada afecta el desarrollo de larvas de las moscas polinizadoras y otras especies, un grupo de investigadores ha realizado pruebas en distintas parcelas del Soconusco.

Así lo indicó Lislie Solís-Montero, investigadora por México en el Departamento de Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas en la Unidad Tapachula del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Uno de los hallazgos más importantes que encontraron es que algunos dípteros sí lograron desarrollarse en el agua de esas plantas ornamentales introducidas, pero no lo hicieron en el agua de riego.

En el agua de riego únicamente encontraron larvas de moscas, capaces de resistir dichas condiciones. Es decir, que no todas las especies pueden desarrollarse en ese ecosistema si está contaminado.

Van a estudiar si hay bacterias patógenas para obtener nuevos resultados. La cuestión ahora es saber si hay alguna afectación a la salud de las larvas.

Indicó que los polinizadores tradicionales son muy raros en la naturaleza, de muchas observaciones, han visto que la producción total de cacao no corresponde con la cantidad de insectos que han encontrado visitando las flores.

Estos estudios son importantes para cuidarlos, hay que realizar distintas estrategias para conservar todos los cuerpos de agua limpios, porque hay especies que no pueden crecer en aguas contaminadas.