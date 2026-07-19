Agua y esperanza para Chiapas

En un esfuerzo conjunto por garantizar el acceso al agua potable en las comunidades más vulnerables de Chiapas, la fundación Operación Bendición desarrolla proyectos que no solo llevan el vital líquido a los hogares, sino que también fomentan la conciencia ambiental y la participación comunitaria.

Así lo dio a conocer Ana Cecilia Chanona Sandoval, integrante de la organización, quien destacó que la fundación trabaja en alianza con otras instituciones y donadores para hacer posible su labor.

Chanona Sandoval explicó que forma parte del pilar de agua segura, uno de los ejes de acción de la fundación. En este ámbito, se enfocan en llevar agua a comunidades que carecen del recurso mediante la construcción de fuentes, sistemas de captación de lluvia y proyectos de reforestación alrededor de los mantos acuíferos.

Aliado

Además, realizan cercados y rehabilitan infraestructura hídrica que ha quedado inconclusa. Uno de sus aliados estratégicos es la Fundación Río Arronte, que les brinda apoyo para concretar estas intervenciones.

La representante de Operación Bendición subrayó que el trabajo no se limita a la infraestructura, también incluye talleres de sensibilización dirigidos a niños, adolescentes y familias para generar conciencia sobre el cuidado del agua.

Actualmente, la fundación tiene presencia en municipios como Berriozábal, Ocozocoautla y Jiquipilas, donde atienden a comunidades con altos grados de marginación y escasez de agua.

Para este año, la meta es intervenir entre 37 y 38 localidades, un número que, aunque significativo, responde al tiempo y la dedicación que cada proyecto requiere.

Finalmente, invitó a las comunidades interesadas en recibir apoyo a comunicarse con Operación Bendición por medio de sus redes sociales, donde se les brindará atención y orientación sobre los requisitos y posibilidades de intervención.