Aguacate: un lujo para las familias

El aguacate, uno de los alimentos más consumidos por las familias mexicanas, se ha convertido en un producto de “lujo” para muchos hogares de Tuxtla Gutiérrez, donde el precio del kilogramo alcanzó un promedio de 111.92 pesos, colocándose como el más alto del país según el programa “Quién es Quién en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El reporte señaló que durante el monitoreo nacional el kilogramo de aguacate se comercializó en la capital chiapaneca entre 99 y 124.90 pesos, superando a ciudades como Hermosillo, Campeche, La Paz y Mérida, donde también se registraron precios elevados.

Junio

Esta alza coincidió con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó que durante junio el aguacate fue el producto con mayor incidencia al alza en la inflación, al registrar un incremento mensual de 24.53 por ciento, mientras que la inflación anual se ubicó en 3.37 por ciento.

En los mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez, comerciantes señalaron que el aumento ha provocado una disminución en las ventas y cambios en los hábitos de consumo de los clientes.

Lucrecia Rodríguez, comerciante del mercado Juan Sabines, explicó que hace algunos meses era común que las familias compraran uno o dos kilogramos, pero ahora la mayoría adquiere únicamente por piezas.

Distribuidores

Aseguró que el incremento en el precio no depende de los locatarios, sino del costo al que reciben el producto de los distribuidores.

“Nosotros también lo compramos caro. Mucha gente piensa que uno le sube por gusto, pero el precio viene desde la central de abasto”, explicó.

Añadió que algunos consumidores han optado por sustituir el aguacate con otros alimentos o simplemente dejar de incluirlo en su dieta diaria.

De acuerdo con la Profeco, dentro de la propia ciudad existe una diferencia de 25.90 pesos entre el precio mínimo y el máximo del kilogramo.

Las variaciones en el precio del aguacate responden a factores como la oferta y la demanda, las condiciones climáticas en las zonas productoras, los costos de transporte y logística, así como la estacionalidad de las cosechas, elementos que impactan directamente en el precio final para el consumidor.