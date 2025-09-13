Aguacero arrastra vehículos en Tuxtla

Por la fuerte lluvia de ayer por la tarde se registraron diversas afectaciones, tales como encharcamientos en vialidades en el sector norte oriente de la ciudad, siendo lo más relevante el desbordamiento del canal pluvial de la colonia 24 de Junio y el arrastre de dos vehículos en la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Infonavit Grijalva, esto a causa de la fuerza que genera la corriente del arroyo el Bambú, afortunadamente sin personas lesionadas.

En el mismo lugar la Secretaría de Obras Públicas realiza el levantamiento del material pétreo para liberar la vialidad lo más pronto posible.

Se reportó a dos árboles caídos en la colonia San Jacinto y La Lomita, a lo que se dio atención a uno de ellos Protección Civil del Estado y otro Protección Civil Tuxtla.

La autoridad municipal atendió reportes a través de las líneas de Emergencias 9-1-1 ó 072, así como por medio de sus páginas de redes sociales.