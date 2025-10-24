Aguas embotelladas contienen microplásticos

Khirbet López Velázquez, investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap), dio a conocer que de acuerdo a un estudio que realizaron en aguas embotelladas encontraron diferentes cantidades de microplásticos en todas, sin embargo no se ha comprobado su efecto en la salud de las personas.

Investigación

El estudio titulado “Detección de microplásticos en agua embotellada, análisis de las 10 marcas más populares en México”.

De cada una de esas marcas de ellas se analizaron cinco muestras (litros) en el laboratorio, las filtraron y detectaron la presencia de diversos microplásticos menos a un milímetro, que no se pueden ver a simple vista.

Con la participación de dos estudiantes de ingeniería en nanotecnología hicieron las pruebas correspondientes a las muestras de lotes de producción diferentes de cada marca. Encontraron microplásticos en todas, desde 17 partículas por cada litro, hasta un máximo de 70 por cada litro de agua.

Publicación

Mencionó que están en proceso de publicar este trabajo en una revista científica internacional. “Es bastante relevante, porque en México hasta donde saben nadie lo ha realizado. Están escribiendo el estudio detallado en inglés para enviarlo y sea publicada en el primer semestre del próximo año”.

“El proceso es lento, puede llevar de seis meses a un año, porque una vez enviado el estudio, expertos avalados de la revista deben analizarlo y evaluarlo dando una determinación si se aprueba o no”, sostuvo López Velázquez.

Buscan generar conocimiento

Detalló que por esta razón no dan a conocer las marcas ni los porcentajes encontrados en cada una, también porque el objetivo de la investigación no es alarmar a la población o las instituciones, se trata de generar conocimiento, además, hasta ahora no hay estudios científicos que señalen el efecto de los microplásticos en el organismo.

Una vez publicado, si una institución o universidad le interesa y busca darle seguimiento para generar una normativa o política pública, estará disponible. Lo cierto es que la mayor cantidad de partículas se encontraron en la marca más económica.

Los microplásticos son aquellas partículas plásticas que miden menos de cinco milímetros. Pueden ser en distintas formas y colores. Hoy día se han encontrado en muchas partes, incluso alimentos como leche y carnes de pescado, principalmente, por la presencia de plástico en los mares.