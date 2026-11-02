Agudiza cambio climático crisis en el campo

El incremento en los insumos básicos, el diesel y la electricidad, sumado a los efectos del cambio climático, que en este año provocaron una severa pérdida en los cultivos agrícolas de la región del Soconusco, mantienen al sector productivo en una situación crítica.

Ante ello, productores solicitaron a las autoridades gubernamentales federales y estatales que establezcan programas de apoyo efectivos, en virtud a que las pérdidas en diversos cultivos como el maíz, la soya y la caña de azúcar han sido severos.

Otilio Wong Arriaga, integrante de la Asociación de Productores de Soya, señaló que los costos para cultivar una hectárea de soya superan los diez mil pesos, mientras que los precios que se pagan son sumamente bajos.

Además, en este ciclo agrícola ese sector fue uno de los más afectados por la sequía, tanto que consideran que se ha perdido más del 80 por ciento de los cultivos debido a la falta de agua.

Piden ayuda

Lo mismo ocurre con el caso del maíz y caña de azúcar, por lo que urgió que las instituciones del sector intervengan para instrumentar programas de apoyo, ya que ofrecieron un seguro agrícola que “no se ha hecho efectivo”.

Sostuvo que el campo del Soconusco está enfrentando una falta de competitividad, por lo que se hace necesario el articulamiento de cadenas productivas, garantizar precios competitivos e incentivar la industria procesadora para dar valor agregado.

Apuntó que esa situación podría provocar una crisis más severa en la región en los próximos meses, debido a la caída de la producción y por ende, falta de ingresos de los productores.