Águila Arpía a resguardo, tras caso de gripe aviar

Después de que las autoridades del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), Centro de Conservación Natural, detectaron casos de gripe aviar en dos chachalacas que estaban en la reserva El Zapotal, se tomó la decisión de sacar del área de exhibición al águila arpía, un ejemplar que llegó hace poco de Brasil tras varios años de gestión.

Carlos Guichard Romero, director operativo del zoológico, explicó que la gripe aviar impacta en las aves en todo el mundo y es algo que está presente.

Mencionó que todas las aves corren riesgo y se están tomando las medidas preventivas, por eso se está cuidando que no tengan contacto con otros animales.

Medidas preventivas

El águila arpía está aislada, y lo mismo se ha hecho con quetzales y pavones. En el resto de la colección se mantiene un monitoreo permanente.

De hecho, se detalló, las aves son los animales que mayor movilidad tienen en el mundo y la transmisión puede ocurrir a través del fluido o de los excrementos.

Guichard Romero comentó que eso no significa que si se presentaron dos chachalacas enfermas van a contagiar a las personas que lleguen al zoológico. “No hay mayor preocupación en este momento”, dijo recientemente.

Se informó que el águila arpía es un animal depredador, es decir, es difícil que las aves se acerquen, lo que hace que el riesgo de contagio para el ejemplar sea menor, aunque no nulo.

Caso contrario ocurre con el quetzal, debido a que no es un depredador, en este caso hay riesgo de que pueda tener un contacto con otros animales.

El virus de la gripe aviar hasta ahora no se ha comportado de forma agresiva entre las aves. En la actualidad hay en el recinto algunas medidas preventivas, para evitar mayores riesgos a la salud de los animales, de la población y el personal que labora en el zoológico.

Hace unos años también se presentó una situación similar en el ZooMAT; sin embargo, en aquel momento el contagio fue más agresivo, en el sentido de que el brote provocó que más de 20 ejemplares murieran en pocos días.

Muchas especies de aves migran entre septiembre y octubre de Norteamérica hacia México, permanecen algunas semanas para después moverse hacia Sudamérica; el regreso lo hacen en los meses de abril, mayo y hasta junio.