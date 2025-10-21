Ahora podrás titularte con la experiencia laboral

Para las personas que se quedaron sin terminar su bachillerato o la universidad pero que lleven varios años trabajando en diversos espacios, tendrán la oportunidad de obtener un certificado o un título a través de la experiencia laboral, destacó el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, Raúl Bonifaz.

Compartió que la idea es que mujeres y hombres puedan mejorar su entorno a través de ingresos económicos u obtener otros beneficios como ascenso en empresas donde trabajan y tener sus documentos oficiales.

Agregó que el Colegio Nacional de Integración Profesional (Conaip) permite la obtención del certificado del Bachillerato o del título profesional, que son documentos que expide la SEP.

Otra de las ventajas, dijo, es que las personas tienen hasta tres oportunidades para pasar los exámenes para el nivel de Bachillerato; el certificado tiene un costo de tres mil pesos.

En el caso de las licenciaturas son dos oportunidades y el examen escrito cuesta tres mil 500 pesos y 13 mil el práctico.

Bonifaz comentó que son cuatro periodos para llevar a cabo las evaluaciones; las de este 2025 se agotaron pero la población debe estar atenta para lo que vendrá el siguiente año.

En la página oficial del Conaip se pueden leer los detalles de qué carreras aplican, pero algunas de ellas son: licenciatura en Derecho, en Ciencias de la Comunicación, Administración, entre otras.

Bonifaz comentó que hay muchas personas que no pudieron concluir la universidad pero cuentan hoy con experiencia laboral, ahora tienen la oportunidad de obtener sus documentos, atendiendo los requisitos que pide el Conaip.

El representante de la SEP en Chiapas comentó que las personas reciben una guía para prepararse y la invitación ahora es que la ciudadanía esté al pendiente para la apertura del siguiente periodo programado para el siguiente año.