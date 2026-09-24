Ahora sí, habrá paridad en gobiernos municipales

El diputado federal por Chiapas, Joaquín Zebadúa Alba, comentó que con la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado sobre paridad efectiva y la alternancia de género obligatoria, realmente se va a garantizar que la mitad de los municipios de Chiapas sean gobernados por mujeres.

Anteriormente, era fácil caer en la simulación; se prestaba a que un candidato hombre fuerte pusiera a un familiar inmediato mujer.

El tema de si es la Junta de Coordinación Política del Congreso o no la que decidirá sobre los municipios con candidatas mujeres no es un hecho extraordinario; cuando se hace un acto legislativo de esta magnitud y hay plazos para que entre en validez plena, el Legislativo tiene que perfeccionarlo.

“Cualquier reforma electoral en su totalidad, para que pueda ser considerada para el siguiente proceso electoral, tiene que estar 90 días antes del inicio del mismo. Si inicia en enero, 90 días antes, es el 30 de septiembre”.

Lo mismo pasó con la reforma al Poder Judicial a nivel federal; tenían la obligación de entregar el acto jurídico perfeccionado al INE para que pudieran implementarlo.

Entonces reiteró que no es un hecho extraordinario, es el proceso legislativo que le va a permitir al Congreso del Estado entregar el acto jurídico perfeccionado al IEPC para que, una vez iniciado el proceso electoral, pueda hacerlo.

Si no se hiciera así, que el Legislativo no entregara antes del 30 de septiembre ya determinados, por esta única ocasión porque es la de arranque, cómo van los censos en cada municipio no podría ser implementado.