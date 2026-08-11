AIT sufrirá una reducción del 40 % en sus vuelos

A partir del próximo 20 de agosto y hasta finales de octubre, el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT) sufrirá una reducción del 40 por ciento en su conectividad aérea hacia los destinos de la CDMX, Monterrey, Guadalajara y Tijuana con la cancelación de frecuencias de Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico, lo que impactará directamente en la economía y el turismo de la región Soconusco.

En entrevista, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, empresario turístico, informó que actualmente, por la temporada vacacional de verano que concluye el 18 de agosto, las aerolíneas habían incrementado sus vuelos: Viva Aerobús pasó de 3 a 5 vuelos semanales en la ruta Monterrey - Tapachula y Volaris de 3 a 5 en la ruta Tijuana - Tapachula.

Sin embargo, dijo que el panorama cambiará drásticamente: Viva Aerobús, a partir del 20 de agosto y hasta el 31 de octubre, dejará solo 2 vuelos semanales a Monterrey, en lugar de 3.

Señaló que en el caso de Aeroméxico, a partir de septiembre reducirá de 3 a 2 vuelos diarios a la Ciudad de México y regresará a 3 hasta noviembre, mientras que Volaris en la ruta Tapachula-Tijuana bajará de 5 a 3 vuelos semanales y la ruta Tapachula-Guadalajara de 4 a 3 vuelos semanales.

Afectación

Gálvez Sánchez expuso que con la oferta actual de vacaciones se cuenta con alrededor de mil 200 asientos de llegada y el mismo número de salida diarios, pero con el recorte, la oferta caerá hasta entre 700 y 800 asientos, con una reducción de casi el 40 por ciento.

Agregó que, al reducir Viva, Volaris y Aeroméxico sus vuelos, desde luego que la oferta de asientos va a afectar la economía, el turismo y será un impacto directo a la de por sí deprimida economía que ya tiene Tapachula. Refirió que, aunque no hay una versión oficial, la reducción obedece a la temporada baja tras el regreso a clases y al incremento en el precio del petróleo por el conflicto internacional entre Irán y Estados Unidos.