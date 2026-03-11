Ajustan horario de salida para estudiantes

Ahora la comunidad estudiantil de Chiapas, del nivel medio y superior tendrá el horario de salida como máximo a las 20:45 horas, a fin de que puedan encontrar transporte colectivo.

El anuncio lo hizo oficial el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, después de sostener una reunión de trabajo con el gabinete de educación.

“Exhorté a las universidades y escuelas de educación media superior a que los horarios de salida sean a las 8:45 de la noche, para que las alumnas y alumnos puedan tener acceso a los transportes públicos en un horario concurrido”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Razones

Ramírez Aguilar informó que la acción se impulsó con la intención de promover la seguridad, que haya paz y para fortalecer el tejido social.

En sus redes sociales agradeció la colaboración de las diferentes rectorías por sumarse a la disposición; al secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, el gobernador le pidió atender el tema con las instituciones de educación superior en el rubro privado.

Más del ajuste

Posterior al mensaje del gobernador, circuló un documento (que trae la firma Mandujano Ayala) dirigido a rectoras, directores, rectores y directoras para atender la propuesta del mandatario estatal.

Una parte de la circular enfatiza:

“Comunico a usted el planteamiento realizado para que, en las escuelas públicas y privadas de educación medio superior y superior, los horarios de salida de clases sean a las 20:45 horas, con la finalidad de que el alumnado acceda al servicio de transporte público en horario concurrido”.