Ajuste en casetas afectará a usuarios

Los ajustes al alza en casetas de peaje en Chiapas generarán un impacto hacia el consumidor final, y en estos momentos no hay condiciones económicas para estar modificando tarifas, según las estimaciones del sector transportista.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Conatram en Chiapas, criticó que históricamente se den dos ajustes por año en tramos carreteros que aún necesitan de mejoras.

Como ejemplo, dijo, la supercarretera que conecta a Chiapa de Corzo con San Cristóbal de Las Casas subió sus costos un 5 %, a pesar que las remodelaciones en el lugar no terminan.

Rayo Cruz comentó que esa vía requiere de mayores señalamientos por parte de la empresa operadora, para prevenir accidentes.

Contexto

El año pasado las autoridades de seguridad y el sector transporte se reunieron, a fin de que en ese tramo de cuota se colocaran señalamientos, así como ajustes en la carpeta asfáltica y terminar con los mantenimiento de las rampas, pero el gremio no ha notado el cambio.

Se prevé que el próximo 16 de abril se lleve a cabo una nueva reunión y se espera que asistan representantes de la concesionaria.

En ese espacio el sector transporte aseguró que solicitará una explicación de los aumentos en las casetas, además de las mejoras que están pendientes en una vía con alta demanda.

El líder del sector transporte refirió que observan que no hay condiciones para hacer nuevos incrementos y, aunque sea poca la cantidad, puede arrastrar otra consecuencia: que los transportistas también incrementen sus tarifas.