Akateko, el 13° pueblo del estado en reconocerse

En un hecho histórico para la diversidad cultural del estado, el Congreso de Chiapas oficializó la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas para reconocer al pueblo akateko como pueblo originario.

Así lo confirmó la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, quien detalló el proceso legislativo que culminó con esta importante declaratoria.

En entrevista, la legisladora explicó que esta reforma constitucional representa la culminación de un trabajo legislativo iniciado durante el primer año de labores de la Sexagésima Novena Legislatura.

“Presentamos una iniciativa para el reconocimiento y protección del pueblo akateko. Durante el periodo de receso, la Comisión Permanente elaboró el dictamen correspondiente y, en sesión de periodo extraordinario, el pleno del Congreso del Estado aprobó reconocer al pueblo akateko como pueblo originario de Chiapas”, relató.

Procedimiento

Gómez Mendoza detalló que, como parte del procedimiento constitucional, la minuta fue enviada a los 124 ayuntamientos del estado para su análisis y aprobación. “Noventa y tres de los 124 municipios nos enviaron su respaldo, y el día de hoy se consolida esta reforma constitucional al artículo 7, en reconocimiento y protección al pueblo akateko”, precisó.

La presidenta del Congreso destacó la relevancia de esta acción para la comunidad akateko, asentada principalmente en la región de la Meseta Tojolabal, en municipios como La Trinitaria y Comitán.