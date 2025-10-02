Al 60 % el avance de reapertura del Museo

El Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, continúa su transformación hacia el espacio ciudadano abierto que una vez fue, tras su accidentado cierre por más de cinco años, reivindicando el papel de la ciudadanía en la cultura y las artes.

Recientemente fue entregado a la fundación Fernando Castañón Gamboa Pro Museo de la Ciudad, que mediante un comité ciudadano realiza labores de limpieza, mejoras y eventual reapertura.

Casi listos

En este sentido, Joseliny Torres, miembro del comité administrativo, explicó que el Museo de la Ciudad reporta un avance de cerca del 60 % en sus actividades de rehabilitación y preparación para su reapertura.

Sus salas, dijo, se encuentran limpias y funcionales, listas para recibir la robusta agenda de actividades y exposiciones que la comunidad prepara a través de sus comisiones; además, la colección está en manos de museógrafas e historiadoras, quienes establecieron un protocolo para su conservación y futuras exhibiciones.

El papel de la ciudadanía

De esta manera el recinto se prepara para una eventual reapertura donde la ciudadanía será el principal actor, reivindicando el papel de la comunidad en los procesos de rescate cultural e histórico, pues la materia viva de las culturas es la gente.

Finalizó señalando que no se puede tener museos sin la comunidad, por ello, la vertiente neurálgica de la visión museística del reciento es la gente.