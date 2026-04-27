Al 75 % planta de moscas estériles contra GBG

La construcción de la planta destinada para producir moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado (GBG), registra un avance del 75 por ciento.

La infraestructura construida en el municipio de Metapa prevé iniciar operaciones en el mes de junio, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El complejo abarca más de tres mil metros cuadrados, incluye un área de biocontención de dos mil metros cuadrados diseñada con altos niveles de bioseguridad. Allí se criarán ejemplares fértiles que luego serán irradiados para lograr su esterilidad.

Recepción y montaje

En los próximos días se completará la recepción y montaje de los equipos industriales clave, necesarios para replicar condiciones artificiales controladas en el proceso de cría de la mosca.

Las autoridades sanitarias prevén que la planta entre en funcionamiento a finales de junio, tal como se había establecido en el calendario original.

Especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ya trabajan en la producción de una cepa adaptada al clima mexicano, cuya liberación impedirá la reproducción de las hembras silvestres al cruzarse con ellas.

Erradicar la plaga

Con esta biofábrica se busca fortalecer las capacidades para controlar y erradicar la plaga, proteger la continuidad productiva del sector ganadero y cumplir con los protocolos internacionales que permiten la exportación de ganado.

A nivel nacional, trescientos cincuenta técnicos, en coordinación con los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, participan en un operativo que incluye capacitación, atención de reportes, diagnóstico, tratamiento de animales afectados y barridos sanitarios en radios de 20 y 40 kilómetros alrededor de casos confirmados o sospechosos.

Además, se dispersa mosca estéril en esos tres estados mexicanos y en una franja de 88 kilómetros del estado de Texas.