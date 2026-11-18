El parque Bonampak, en Tuxtla Gutiérrez, está materialmente listo con un avance superior al 95 por ciento, ofreciendo diversas áreas como un nuevo lugar de convivencia, recreación y encuentro inclusivo.

El espacio en pleno centro de la ciudad permitirá recuperar uno de los pulmones de la capital y fortalecer el tejido social.

Características

El parque cuenta con diversas áreas pensados en la ciudadanía, tales como juegos infantiles, canchas multiusos, plazoleta para eventos, restaurante, foro, roof garden, escalera, elevador, espacio para personas con discapacidad, trotapista, arbolado, área administrativa y salas inmersivas donde se tendrán pantallas y bocinas que recrearán escenas de la selva de Chiapas.

Asimismo se instalaron las nuevas obras escultóricas que concursó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), además de fuentes, sanitarios, lonas, y la modernización de los espacios conservados, como la propia Cabeza Maya.

Para la familia y las mascotas

El parque tiene dos espacios definidos para la presencia de perros de razas pequeñas y medianas, todo lo demás es para el esparcimiento de las familias, por lo que es importante romper el mito de que se trata de un parque para perros.

Así pues con pequeños detalles de limpieza y cobertura de protección de las nuevas obras escultóricas, el parque Bonampak espera ser inaugurado a la brevedad.