Al alza, casos de agresión sexual en menores

Durante los primeros seis meses del año, en Chiapas se tuvo un registro de 314 denuncias por agresión sexual en menores de edad; niñas y mujeres son el grupo más afectado, así lo revelaron datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto equivale a un promedio mensual de 52 casos de agresiones sexuales contra las infancias y adolescencias de Chiapas.

También se reveló que en el 2025, un total de 325 niñas, niños y adolescentes (NNA) requirieron atención médica en centros de salud públicos del estado a consecuencia de las agresiones sufridas.

Las estadísticas del SESNSP señalan dos datos que causan alarma ante el aumento de casos. La primera tiene que ver con que de cada cien delitos cometidos, 42 son de tipo sexual contra menores de edad, siendo la principal forma de violencia ejercida hacia este sector.

El segundo dato revela que de cada cien casos de violencia sexual cometidos contra personas en Chiapas, 77 corresponden a niñas, niños y adolescentes (NNA), siendo las niñas y mujeres adolescentes las más afectadas.

Por su parte, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias) indicó que el caso de presunta agresión sexual ocurrido en el municipio de Sabanilla contra un niño revela la vulnerabilidad de las infancias en el estado.

En su postura aseguraron que el gobierno tiene la obligación de garantizar la no repetición de este tipo de casos, así como garantizar la integridad de cada menor que vive en el territorio chiapaneco.

Recalcaron su preocupación ante el alto número de casos de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas y consideraron urgente una política integral de prevención, justicia y reparación del daño causado.