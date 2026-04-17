Al alza el kilo de la tortilla; de 24 a 26 pesos

Debido a los incrementos que se han presentado en varios insumos, el precio del kilogramo de la tortilla subió, pasando de 24 a 26 pesos en algunos casos de Chiapas, informó María Isabel Pinto Solís, presidenta de los Industriales de la Masa y la Tortilla en Comitán.

En ese sentido, comentó que aunque las autoridades mantienen una postura sobre no hacer ajustes, remarcó que lo que está ocurriendo es un alza de 450 pesos por tonelada de harina.

A esto, dijo, se suma que el gas subió entre 2.5 y hasta tres pesos por litro, que puede verse como una cantidad mínima; sin embargo, la afectación se ve reflejada al analizar que se compran entre 500 o hasta mil litros por semana por parte del sector.

Producción

Pinto Solís refirió que del 100 % de los industriales de la masa y la tortilla en la entidad, alrededor de un 90 % trabajan con harina para la producción de este alimento básico.

Al menos en algunos puntos de Chiapas, añadió, se dio el aumento con hasta dos pesos, debido a que no se podía seguir con los mismos costos, considerando todos los factores que han enfrentado quienes se dedican a este gremio.

Es decir, los industriales de la masa y la tortilla no solo se limitan a la compra de maíz o harina, también incluyen otros temas como los comales, papeles y demás insumos que se necesitan.

Uno de los asuntos que se observan en la actualidad, es que las familias dejaron de llevar sus mantas a las tortillerías y esto hace que pidan el papel para llevar la tortilla.

Afectaciones

Pinto Solís puntualizó que algunos insumos han subido hasta un 100 % sus costos, además de otros incrementos que vuelven complejo mantener el mismo costo en el kilo de la tortilla.

De hecho, adelantó que no está descartado que a principios de mayo se pueda registrar otro incremento, dependerá de los ajustes que se hagan al gas y a las harinas.

Finalmente, aclaró que los aumentos al kilo están justificados y las autoridades lo único que pueden revisar es que se venda la cantidad completa, pero no en precios que están liberados.