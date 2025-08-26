Al alza la venta de uniformes escolares

A días de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026, tiendas de uniformes continúan con la producción de prendas. Juan Carlos Camacho Miceli, director de una empresa de este sector, comentó que al día se están produciendo un aproximado de 200 conjuntos, entre camisas, blusas, playeras, pantalones, pants y faldas.

Compras de último momento

Destacó que en estos últimos días los padres de familia continúan acudiendo por los uniformes de sus hijos por lo que la producción se ha mantenido alta, aunque mencionó que es muy común las compras de último minuto.

“Fíjate que sí, la verdad es que pues se les olvida mucho a los padres de familia y a mera hora andan corriendo”, comentó. El director explicó que por la temporada y para evitar contratiempos, el proceso de producción con las escuelas inicia desde meses antes, previniendo la adquisición de telas y la logística para que la entrega sea oportuna.

“Llevamos un proceso desde meses anteriores, hablamos con nuestros clientes previniendo el tema de las telas, la producción para que ellos los tengan a tiempo”, afirmó.

Costos

Camacho Miceli estimó que el gasto para un padre de familia puede variar entre los 600 y los mil pesos por un paquete que incluye playera o camisa de diario, pantalón o falda, short, playera deportiva y conjunto de pants.

Sin embargo, muchas veces los padres de familia no solo adquieren un paquete sino dos o tres, dependiendo de la cantidad de integrantes que sean en una familia, lo que refleja un gasto mayor.

Expresó que en los últimos años ha ido aumentando una tendencia: muchos clientes optan por el personalizado con nombre o grado para evitar pérdidas, y esto implica un costo extra.

Camacho Miceli dijo que los principales materiales que manejan son de algodón y poliéster, así como costura de calidad, sublimado y bordado.

Frente a la competencia de productos de bajo costo, como los de origen asiático, el director reconoció su presencia pero enfatizó la diferencia en calidad. “Es una doble inversión”, advirtió, subrayando la importancia de usar telas adecuadas para el clima caluroso de la región, garantizando comodidad para estudiantes y trabajadores.