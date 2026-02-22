Al alza las crisis de salud mental en jóvenes

La Cruz Roja Mexicana delegación Chiapas, expone el incremento de intoxicaciones por medicamentos con fines de autolesión, un fenómeno que afecta principalmente a dos grupos de adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 30 años.

Javier Arturo Sánchez Avendaño, director médico de la institución, reveló que si bien las crisis de ansiedad no atendidas son el principal detonante, los métodos empleados por los pacientes revelan un acceso preocupante a sustancias peligrosas.

“Recibimos casos con compromiso de vida por sobredosis de paracetamol y otros fármacos que pueden causar daño sistémico severo”, explicó el galeno.

De las 27 mil atenciones brindadas en lo que va del periodo, el tres por ciento corresponden a intentos de suicidio.

Sin embargo, la estadística solo cuenta lo que llega a las ambulancias. Además de las intoxicaciones, el personal de emergencias ha enfrentado cuadros complejos por heridas con objetos punzocortantes e intoxicaciones por herbicidas altamente tóxicos, como el mata zacate, un químico de uso agrícola con efectos letales.

El especialista evitó profundizar en las causas específicas de cada caso, pero subrayó que el entorno psicosocial juega un papel determinante.

“Hay factores que no podemos controlar desde una camilla, pero sí podemos prevenir si la familia detecta las señales a tiempo”, advirtió.

Ante este panorama, la Cruz Roja ha emitido un llamado urgente a padres y tutores: restringir el acceso a medicamentos controlados y sustancias químicas en los hogares, y sobre todo, no minimizar los cambios de conducta súbitos en los jóvenes.

“La ansiedad y la depresión no son exageraciones ni berrinches; son emergencias de salud que, si no se atienden, pueden terminar en una tragedia”, concluyó Sánchez Avendaño.