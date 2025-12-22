Al alza productos navideños en Tuxtla

En pleno corazón de Tuxtla Gutiérrez, la temporada decembrina llegó acompañada de incrementos en los precios de juguetes, ropa y calzado, situación que ha obligado a muchas familias a replantear su presupuesto navideño. Lo que antes era una tradición de múltiples obsequios, hoy se traduce en compras más medidas y, en algunos casos, en la renuncia total a los regalos.

Incrementos en juguetes, ropa y calzado han limitado el presupuesto navideño de padres de familia en la capital chiapaneca.

Mientras algunos hogares solo podrán comprar un regalo por niño, otros han optado por destinar su dinero de manera exclusiva a necesidades esenciales.

Padres de familia señalaron que los aumentos comenzaron desde noviembre, afectando de manera directa su capacidad de compra.

Variación de precios

Ramón Ramírez, ciudadano de la capital, explicó que mientras en 2023 era posible adquirir hasta tres regalos por niño, este año el presupuesto apenas alcanzará para uno.

Los juguetes presentan una amplia variación de precios, que van desde los 150 hasta los mil 799 pesos, diferencia que refleja tanto la diversidad de productos como la presión económica que enfrentan los hogares.

Sin embargo, la percepción generalizada es que los costos superaron los del año pasado.

“Aún peor, porque se ve que subieron un poco más a los precios del año pasado”, comentó, señalando que este año únicamente podrá comprar un regalo para el más pequeño.

Frente a este escenario, muchas familias han optado por priorizar gastos indispensables, como la cena del 24 de diciembre y la compra de ropa o calzado para sus hijos.

Los obsequios, una tradición arraigada con profundidad, han pasado a segundo plano en una Navidad marcada por la contención del gasto y la búsqueda de alternativas más económicas.

A medida que avanza la temporada, la expectativa de los comerciantes es que las ventas repunten en los días previos a Navidad; sin embargo, para numerosas familias, la prioridad este año será cerrar el 2025 con lo necesario, más que con lo deseado.