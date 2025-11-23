Al año caducan 200 millones de medicamentos

Para el investigador Eduardo Torres, el Sistema de Salud enfrenta una grave crisis por el desabasto y la caducidad de medicamentos, lo que representa un daño directo a los pacientes y un desperdicio millonario de recursos públicos.

El médico e investigador sostuvo que México acumula cada año alrededor de 200 millones de unidades de medicamentos caducados, aunado a que no existen mecanismos adecuados para procesarlos y destruirlos.

Este es un ejercicio nacional de almacenamiento, por lo que urge que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS-Bienestar fortalezcan los controles de almacenamiento y distribución, y exigió una investigación inmediata contra el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud, con el fin de detectar irregularidades en la planeación, manejo y control del abasto de medicamentos.

Precisó que urge un mecanismo para tender la distribución y resguardo de medicamentos más eficiente a nivel central y en los estados.

¿Qué pasa si tomo un medicamento caducado?

Los medicamentos siempre deben tomarse antes de la fecha de caducidad que figura en el envase.

Si accidentalmente se ha tomado un medicamento caducado por un trastorno leve como un resfriado o un dolor de cabeza, no se preocupe, porque en el peor de los casos no le hará efecto. En cambio, si se trata de un medicamento esencial para el tratamiento de una enfermedad grave o crónica, consulte con su profesional sanitario de referencia, ya que la potencial falta de eficacia podría perjudicar su salud.

Este artículo explica qué es y cómo se determina la fecha de caducidad, por qué los medicamentos pierden la eficacia y con qué medicamentos es importante tener especial precaución con la fecha de caducidad.