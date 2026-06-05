Al año fallecen hasta 900 ciclistas por accidentes

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, celebrado cada 3 de junio, el colectivo Bicicatlán señaló que el usar este medio de transporte es una forma de resistencia ante ciudades diseñadas, principalmente, para los vehículos motorizados.

A través de un manifiesto, el colectivo señaló que los peligros de manejar en bicicleta se encuentran a cualquier hora y cualquier día, dentro de un semáforo o al cruzar de una calle a otra.

“No es una guerra, no es un desastre natural, es el trayecto más cotidiano de una ciudad que no fue diseñada para nosotros”, indicaron.

En ese sentido, subrayaron que al año mueren entre 700 y 900 ciclistas, y que al día son golpeados alrededor de cien peatones, “la mitad de ellos con discapacidad de por vida”, agregaron. “Nosotros somos esos números. Y seguimos rodando”.

Recordaron también que la propia Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas reconoce a la bicicleta como prioridad, estableciendo una jerarquía donde el peatón y el ciclista van hasta arriba.

“Lo firmaron. Lo prometieron. Nosotros lo vemos incumplido cada día, en cada calle, en cada cruce, en cada siniestro sin respuesta”, dijeron en su comunicado.

Señalaron que al mismo tiempo que en las ciudades se sufre de un creciente “smog”, cerros deforestados y aire contaminado, se inauguran calles, avenidas y puentes pensados para el automóvil. Cuestionaron que se le pueda llamar progreso a la erradicación de áreas verdes.