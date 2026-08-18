Al menos 15 denuncias por agresiones en Mactumactzá

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que aumentó a 15 el número de denuncias por presuntos actos de agresión y maltrato físico contra alumnos de nuevo ingreso dentro de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en las llamadas “novatadas”.

Reveló que se continúa integrando la información solicitada a la Secretaría de Educación, así como a la propia institución educativa, en relación con los 25 integrantes del comité estudiantil que han sido señalados por estos “cursos de inducción”.

Acusaciones

El fiscal dijo que las principales acusaciones han sido por maltrato, violaciones físicas, golpes y discriminación. Una vez recabada y completada la información, se dictaminará el proceder conforme a la ley.

En los últimos días aumentaron las denuncias, apenas el pasado 4 de agosto, la fiscalía informó la atención de 10 denuncias; dos semanas después, aumentó al menos cinco más.

Aclaró que ninguno de los jóvenes agredidos está en riesgo de perder la vida; sin embargo, las afectaciones que sufrieron fueron deshidratación, golpes y luxación de tobillo.

Seguimiento

A esta situación también se ha sumado la intervención de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, debido a que las víctimas han expresado la intención de continuar con sus estudios y “se les debe respetar este derecho humano”.

Ante las negaciones de realizar este tipo de prácticas por parte de los alumnos de la Mactumactzá, el fiscal dijo que se tiene que dar seguimiento a las denuncias penales hechas por las víctimas y padres de familia.

Coincidencias

“Todos coinciden en cuál fue el proceso del curso de inducción, donde los tenían dos o tres días sin tomar agua, sin dormir y con actividades físicas extremas; algunos incluso sin poder asearse”.

Aunque todas las víctimas señalan al comité, la fiscalía continúa a la espera de recabar más datos para poder llevar la investigación a fondo y así tomar la mejor decisión.