Al menos 9 muertos por lluvias en la última década

Las lluvias intensas en Tuxtla Gutiérrez han dejado, al menos, nueve personas muertas durante la última década, de acuerdo con registros de Protección Civil estatal y municipal tras un recuento periodístico que documentaron estos hechos.

Entre las víctimas hay personas que fueron arrastradas por corrientes de agua y otras que cayeron o fueron succionadas por alcantarillas.

En septiembre de 2016, las lluvias provocaron la muerte de tres personas en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con información de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas.

Más casos

Cinco años después, en junio de 2021, dos hombres murieron luego de ser arrastrados por las corrientes durante una fuerte lluvia, Giovanni, de 22 años, y Raúl, de 48, se encontraban cerca de la Central de Abasto cuando intentaban salir de un vehículo durante la emergencia.

En junio de 2023, Ariel Muñoz Núñez, de 48 años, murió después de caer en una alcantarilla mientras intentaba ayudar a sacar una camioneta que había quedado atrapada por el agua, el hombre fue arrastrado, cayó en un drenaje y fue localizado días después en el río Grijalva.

En ese mismo periodo de lluvias hubo otra víctima, un hombre en situación de calle murió después de ser arrastrado por las corrientes del arroyo Totoposte.

En julio de 2024, una mujer de origen chino murió luego de que la corriente de agua la arrastrara cuando circulaba en una motocicleta por el fraccionamiento Residencial La Hacienda.

Recientemente

El caso más reciente ocurrió en septiembre del 2026, cuando Bryan López, de 20 años, fue arrastrado por la corriente del arroyo Totoposte durante las fuertes lluvias registradas en la ciudad.

Los casos documentados reflejan que las precipitaciones generan corrientes capaces de arrastrar personas y vehículos, lo que reaviva la necesidad de verificar las condiciones del drenaje, ubicar las zonas de riesgo y reforzar las medidas de prevención durante la temporada de lluvias en la capital chiapaneca.