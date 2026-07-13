Alarmante aumento de accidentes en motocicleta

Los accidentes en motocicleta se han convertido en uno de los incidentes más frecuentes que atienden los cuerpos de emergencia en el estado, con un promedio de 10 siniestros diarios únicamente en la capital chiapaneca, según reveló Alejandro Suárez Zenteno, coordinador estatal del Área de Socorros de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas.

En entrevista, el especialista señaló que el incremento de estos percances está directamente relacionado con el crecimiento de los servicios de mensajería y entregas a domicilio, lo que ha generado un mayor número de motociclistas en circulación. Sin embargo, advirtió que la falta de precaución tanto de automovilistas como de motociclistas es un factor determinante en la siniestralidad.

De acuerdo con los registros de la Cruz Roja en el estado, durante el mes en curso se han atendido 10 accidentes de motocicleta a nivel estatal. No obstante, Suárez Zenteno precisó que esta cifra es solo una fracción de los incidentes reales, ya que muchas delegaciones cuentan con un número limitado de ambulancias y los servicios son cubiertos por Protección Civil y Protección Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

“Por lo menos en el día, yo creo que debe haber unos 10 accidentes diarios de motocicleta, en Tuxtla Gutiérrez nada más”, afirmó el coordinador, quien destacó que la capital concentra la mayor incidencia de estos siniestros en comparación con otras regiones del estado.

Uno de los datos más alarmantes que reveló el entrevistado es que, de cada 10 accidentes de motocicleta, aproximadamente tres terminan con el fallecimiento del conductor, lo que representa una tasa de mortalidad del 30 %.

La principal causa de estas muertes, explicó Suárez Zenteno, es la falta de uso de casco o la utilización de protectores de mala calidad, lo que provoca traumatismos craneoencefálicos fatales en caso de caída o impacto.

Reglamentos de tránsito

El coordinador estatal también criticó la falta de aplicación de los reglamentos de tránsito en varios municipios, donde el uso del casco es casi opcional. Ejemplificó que en Cintalapa, de cada 10 motociclistas que circulan, apenas uno porta el equipo de seguridad.

Además de la falta de casco, Suárez Zenteno observó otra práctica peligrosa: el exceso de pasajeros. Señaló que es común ver hasta tres o cuatro personas en una misma motocicleta, incluidos menores de edad y bebés, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de lesiones graves o mortales en caso de accidente.