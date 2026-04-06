Albarrán Mendoza: nuevo mando en la 36ª. Zona Militar en Tapachula

La 36ª. Zona Militar con sede en Tapachula, cuenta con nuevo mando, tras la designación del General de Brigada, Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, como nuevo comandante.

En presencia de autoridades civiles, navales y militares, el comandante de la 7ª. Región Militar, general de División, Alejandro Vargas González, le tomó la protesta de bandera, en sustitución del general Javier Guzmán Alvarado.

Se estableció que estos cambios obedecen a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la política de rotación del personal militar y “con la finalidad de que los mandos de las diversas jerarquías ocupen diferentes cargos durante su trayectoria militar”.

Currículum

Con un amplio currículum que incluye maestrías en seguridad y defensa nacional y administración pública, así como intercambios con ejércitos de diferentes países, Albarrán Mendoza tiene ahora la responsabilidad del mando militar en la jurisdicción de la 36ª. Zona Militar de Chiapas que abarca las regiones Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur.

Se indicó que entre las instrucciones tiene las de realizar actividades de apoyo interinstitucional para coadyuvar con la seguridad y el desarrollo de esta región.