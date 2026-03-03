Albasur inaugura segunda línea de producción

La empresa Albasur, líder en la producción de alimento balanceado para pollo, cerdo, ganado y borrego en Chiapas, inauguró este lunes 2 de marzo su segunda línea de producción, con una inversión superior a los 100 millones de pesos que permitirá duplicar su capacidad instalada y ampliar su cobertura a otros estados de la región y Centroamérica.

El gobernador del estado acudió al corte de listón y reconoció este esfuerzo de la familia Machorro y sus socios.

El mandatario expresó que: "Es muy importante fortalecer la economía de empresarios como Mauricio Machorro que están trabajando y apostándole a la generación de empleos, la familia Mandiola y todos los empresarios que hacen de la vida económica y laboral de Chiapas una fortaleza. Nosotros estamos sumados, muy reconocidos por la generación de empleos que se da".

Por su parte Ana Sofía Machorro, encargada del área comercial de la empresa, explicó en entrevista que la nueva infraestructura permitirá pasar de una producción de 8 mil toneladas mensuales a 20 mil toneladas, lo que representa más del doble de su capacidad actual.

"Actualmente, el 70 % de nuestra producción es para autoconsumo, ya que la empresa es porcicultora, y el 30 % restante se distribuye a distintos distribuidores en el estado. Con esta nueva línea, vamos a poder satisfacer la demanda que teníamos reprimida y entregar alimento a nuestros subdistribuidores que se habían quedado sin abasto", detalló.

Machorro explicó que no se trata de una ampliación menor, sino de la creación de una línea completamente nueva, con maquinaria de última generación.

"Actualmente teníamos una sola línea produciendo todo el tiempo. Con estos nuevos equipos, vamos a poder producir el doble. Una línea estará enfocada principalmente en alimento para cerdos —que es nuestro autoconsumo— y la nueva línea nos permitirá producir otros tipos de alimento para abastecer a nuestros distribuidores", señaló.

La inversión de 100 millones de pesos no solo duplicará la capacidad productiva, sino que permitirá a la empresa expandir su mercado hacia entidades vecinas y más allá de las fronteras.

"Con este avance vamos a poder llegar a otros estados como Tabasco y Oaxaca, y en un futuro a Centroamérica, que es nuestro mercado natural", afirmó la ejecutiva.

Además, destacó que la empresa beneficia directamente a entre 70 y 75 mil familias, entre colaboradores, distribuidores y productores que adquieren el alimento de alta calidad que elaboran.

31 años de presencia en Chiapas

Albasur tiene más de tres décadas de historia en la entidad. La planta fue inaugurada originalmente en 1994 y actualmente genera 150 empleos directos. A través de su empresa hermana, Agropecuaria Sam, suman 650 colaboradores en total.

"Tenemos presencia en casi todos los municipios del estado", subrayó Machorro, quien destacó que la ampliación permitirá fortalecer la cadena productiva y beneficiar a más productores locales.