Albert continúa en su lucha contra el Cáncer

Hace un año la vida de Albert Cruz cambió drásticamente luego de que un tumor maligno comenzara a crecer sobre su mejilla izquierda de manera desproporcionada. Desde entonces ha mantenido una constante lucha contra un agresivo cáncer de piel; sin embargo, los gastos cada vez son más caros por lo que solicita el apoyo de la ciudadanía.

Desde entonces ha atravesado por dolores, infecciones y tratamientos que no puede pagar. Con la voz cansada asegura que el cáncer lo consume, pero no su voluntad por seguir luchando y ser atendido.

Con un peso de 50 kilos, el cuerpo de Albert ya no responde como debería, cada noche el dolor le roba el sueño, el oído ha dejado de funcionarle del todo.

“A veces no duermo por el dolor. Ya no escucho, respiro solo por la boca y he perdido el sabor de todo”, dice.

Su familia no pude costear los gastos

El Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México ofrecía la posibilidad de una cirugía, pero el hospital solo cubría los traslados aéreos, mientras que los gastos de estancia, alimentación y transporte local en la capital representan más de 10 mil pesos por cada visita, mismos que debían ser solventados por la familia por lo que no pudieron costear ese gasto.

Ahora su alternativa es la medicina particular. Cada tomografía o análisis de sangre tiene un costo aproximado de cuatro mil pesos.

Albert busca que un especialista local en Chiapas revise su caso para realizar una limpieza del tejido externo y mejorar su calidad de vida. Pide a las instancias de salud en el estado que le permitan ingresar a un hospital local y recibir tratamiento sin necesidad de viajar.