Alberto Lati y Kourchenko, las voces que inspiran

En el marco de la Convención Internacional Universitaria (CIU Unach 2026), los congresos Internacional en Innovación e Inteligencia Artificial en la Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas y en Educación y Sociedad recibieron a dos destacadas figuras del periodismo mexicano: Alberto Lati Mercado y Leonardo Kourchenko Barrena.

Desde el Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Alberto Lati presentó la Conferencia Magistral “Adaptación a toda Latitud”, en la que compartió experiencias y reflexiones sobre la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de adaptación como herramientas para enfrentar los desafíos y alcanzar nuevas metas.

El periodista y comentarista deportivo también destacó la importancia de aprender idiomas como una puerta hacia otras culturas, personas y oportunidades, al considerar que conocer nuevas lenguas permite ampliar perspectivas y comprender otras realidades.

Conferencia Magistral

Por su parte, Leonardo Kourchenko Barrena, periodista, comunicador y escritor mexicano, participó en el Congreso Internacional en Educación y Sociedad con una Conferencia Magistral ante un Centro de Convenciones Universitario completamente lleno.

Su participación propició un espacio de análisis y reflexión sobre el papel de la comunicación, la educación y la sociedad frente a los desafíos contemporáneos, en un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y público interesado en el intercambio de ideas.

Con la participación de ambos comunicadores, la CIU Unach 2026 fortalece su carácter como espacio de encuentro, diálogo y generación de conocimiento, donde distintas voces contribuyen a ampliar horizontes y plantear nuevas formas de comprender y transformar la realidad.

Durante estas actividades estuvieron presentes el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, acompañado por la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, quienes compartieron este encuentro con directivos de la Administración Central, integrantes del Comité Organizador de la CIU, la comunidad universitaria y los invitados especiales