Alberto Peláez comparte su visión sobre México

En Cuarto Poder entrevistamos en exclusiva a Alberto Peláez, periodista con nacionalidad española y mexicana, quien expuso parte de sus puntos de vista sobre temas como el conflicto entre Israel y Gaza, la situación de México, así como su visión sobre la fragilidad de la vida y corresponsal de diferentes conflictos armados en el mundo.

El periodista, que fue jefe de corresponsales de Televisa en España por varios años, comparte que Afganistán es un país en donde, en la década de los 70, se vivió una época de oro, en donde el arte y la cultura vivieron un punto álgido; las mujeres tenían participación democrática, lo cual se perdió y se convirtió en un Estado controlado por grupos radicales como los talibanes.

En contraparte, señala que desde su óptica es difícil que algo así llegue a ocurrir en México.

“Al final aquí hay democracia, hay Estado de derecho, que luego, es verdad, se trasgrede en muchas ocasiones, pero no se puede comparar a México con Afganistán o Corea del Norte; México es un país en donde hay Estado de derecho, y no solo es un país en desarrollo, es una potencia desarrollada, es un país que cuenta y cuenta mucho en el concepto internacional, es la punta del iceberg de América Latina”.

Enfrentamiento contra el crimen organizado en México

“Cuando hay 170 mil muertos en lo que va de la presente administración, es prácticamente una guerra, una guerra que no se ve, pero es una guerra, hay más muertos que en el primer año de la guerra entre Ucrania y Rusia”, explica.

“Yo creo que se puede eludir una parte de corresponsabilidad de las autoridades, no pueden pensar que no pase nada, aquí hay más de 170 mil muertos, mucha gente de la sociedad civil… no sé de qué no pasa nada, claro que sí pasa”.

Cuestionado sobre si haría la cobertura de temas del crimen organizado en México, reconoce que una cosa es una guerra definida como la que se vive en Gaza e Israel, y otra la que se está viviendo en México: “Yo no quisiera llamarla guerra, es un conflicto silente, yo no sé si lo podría cubrir o no, pero yo, a mis compañeros de la república, les tengo una gran admiración”.

Israel y Hamás

Sobre el enfrentamiento contemporáneo entre el grupo Hamás y el Estado de Israel, se refirió a lo que ocurrió en el día más sagrado del judaísmo, Yom Kipur, cuando la guerra inició por parte de la coalición árabe que lanzó un ataque sobre las posiciones israelíes en los territorios conquistas por Israel.

“Bajan la guardia, hay una confianza del Mosad (agencia de inteligencia de Israel), y las fuerzas de seguridad y de inteligencia israelí, se apunta en un día que es sábado, y cuando menos se lo esperan, atacan de manera completamente organizada… como ni ellos mismos podían imaginarse; es decir, esto que pasó por parte de Hamás es una cosa muy organizada, lleva años organizándose… ¿Cómo es que meten cinco mil misiles? ¿Cómo que en tropel salen de diferentes partes de Gaza y entran en las casas matando gente? La cosa está muy organizada, había hasta parapentes motorizados”.

Una anécdota sobre la fragilidad de la vida

Alberto Peláez comparte que le tocó atestiguar el asesinato de una joven mujer en Osijek, capital de Eslavonia oriental en el Este de Croacia.

“Estaba tomando un café como a las 6:00 o 7:00 de la mañana y todavía estaba con mi camarógrafo, y veo un grupo de 15 personas que salen y quieren cruzar la calle principal de Osijek; entonces, empiezan a mirar la parte alta de los edificios, a ver si observaban la presencia de algún francotirador y no veían a nadie, y empiezan a caminar… cada paso que daban era un paso de vida, y cuando quedaban dos o tres metros, veo a una mujer joven, muy hermosa, pelirroja de ojos verdes, y cuando quedan escasos metros le pegan dos tiros en la cabeza, y cuando me salgo corriendo a buscarla, empiezan a dispararnos, y el cadáver de esa chica estuvo día y medio sin que nadie pudiera hacer nada”.