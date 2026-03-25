Alberto Ruiz, gran maestro de la logia en Chiapas

El arquitecto Jorge Alberto Ruiz Cacho fue electo como “Muy respetable gran maestro de la Muy respetable gran logia del Estado de Chiapas”, cargo que representa la máxima responsabilidad dentro de esta institución fraternal en la entidad.

La elección del arquitecto originario de San Cristóbal de Las Casas, representa un momento significativo para la comunidad masónica del estado y coloca nuevamente a esta histórica ciudad mágica de los Altos de Chiapas en un espacio de liderazgo dentro de esta institución.

En un mensaje dirigido a los venerables maestros, miembros y hermanos de las logias de la jurisdicción, Ruiz Cacho expresó su profunda gratitud por la confianza depositada, destacando que este nombramiento no corresponde al triunfo de un solo hombre, sino a la voluntad unida de todos los que integran la jurisdicción masónica.

Compromiso

Señaló que asume esta encomienda como un privilegio y al mismo tiempo como una responsabilidad sagrada, comprometiéndose a conducir esta nueva etapa bajo los principios de justicia, equidad y armonía, valores que deben prevalecer en cada una de las decisiones y trabajos de la institución.

Asimismo, reiteró su compromiso de servir con humildad, escuchar con prudencia y actuar con rectitud, con el objetivo de fortalecer la unidad y la fraternidad dentro de la gran logia del estado de Chiapas.

El mensaje concluyó con la frase representativa de la tradición masónica: “Unidos bajo el mismo compás, guiados por la misma escuadra”.