Alcalde abandera construcción de puente peatonal

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio el banderazo de inicio a la construcción del puente peatonal en el Libramiento Sur-Oriente, entre la 2.ª y 3.ª Oriente Sur, en la colonia Francisco I. Madero, una demanda de hace muchos años, debido a que ahí habían ocurrido accidentes lamentables.

Al señalar que este paso peatonal beneficiará a estudiantes y habitantes de varias colonias que diariamente transitan por la zona, el alcalde Ángel Torres subrayó que esta obra es un acto de justicia social y un compromiso que se está cumpliendo con las familias de Francisco I. Madero, Los Trabajadores, San Juan Sabinito, así como a las y los asistentes al parque Patricia y al Zoológico Miguel Álvarez el Toro (ZooMAT), entre otras colonias.

En este sentido, Torres Culebro reiteró que el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir una ciudad más segura y ordenada, garantizando la movilidad de todas las familias.