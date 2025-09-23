Alcalde condena violencia contra las mujeres

Tras el reciente hallazgo de dos mujeres sin vida en las colonias Terán y Real del Bosque, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, condenó los hechos, destacando la colaboración con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los casos, mientras anunció medidas de prevención y fortalecimiento del tejido social por su administración para enfrentar la violencia de género en la capital.

Ante el caso de la colonia Terán, donde el cuerpo desmembrado de una mujer fue encontrado en bolsas de basura junto a un contenedor, la Fiscalía General del Estado activó el protocolo de feminicidio y, con apoyo de cámaras de seguridad y testigos, detuvo al presunto responsable, identificado como Ciro “N”.

Real del Bosque

Asimismo, en la colonia Real del Bosque, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer estrangulada en estado de descomposición dentro de una vivienda, la Fiscalía también activó el protocolo correspondiente.

“Afortunadamente son casos que se esclarecieron de manera inmediata. Son hechos que lamentamos mucho y que nos duelen. La coordinación que existe hoy con el fiscal Llaven Abarca y el doctor Aparicio dieron como resultado la intervención inmediata de las tres áreas, incluyendo la policía municipal. Las dos personas responsables ya están detenidas y van a enfrentar las sanciones más fuertes que merecen”, subrayó.

Prevención

El alcalde también destacó la importancia de la prevención y la educación en valores desde la infancia, señalando que, junto al gobernador Eduardo Ramírez, se están implementando programas para fortalecer el tejido social.

“Necesitamos generar una cultura que reeduque la masculinidad”, afirmó.

Por otro lado, anunció el reforzamiento de la seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva.

“Tenemos un constante patrullaje y monitoreo”, aseguró, enfatizando en la importancia de la presencia policial para disuadir actos violentos.

Finalmente, reiteró su compromiso con la justicia y la no tolerancia ante la violencia de género.

“No habrá tolerancia, cero impunidad, cero corrupción en estos hechos que lastiman y duelen al pueblo de Tuxtla Gutiérrez”, concluyó.