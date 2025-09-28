Alcalde de Mapastepec rechaza apoyo aéreo de PC

La ayuda para el traslado aéreo del apoyo humanitario a la comunidad de Santa Rita Las Flores, perteneciente al municipio de Mapastepec, fue rechazada por el presidente municipal Amando Espinoza Cruz, así lo informó la Secretaría de Protección Civil Estatal (PC).

La entrega sería transportada vía aérea debido a que la comunidad se encuentra incomunicada, sin embargo al llegar al lugar el edil señaló que “él no pidió ningún apoyo gubernamental”.

Aclaración

La dependencia estatal reveló que el apoyo fue previamente solicitado pero al arribar lo rechazaron. El alcalde alegó que era un tema que le correspondía a su secretario municipal de Protección Civil (PC).

“Por tal situación el helicóptero designado para realizar esta operación se retiró del lugar” compartió PC estatal.

La Secretaría lamentó este hecho y reconoció que ante una situación de emergencia y necesidad de apoyo a la sociedad chiapaneca no existe distinciones de ningún tipo.

“El compromiso de esta Secretaría y del Gobierno del Estado es brindar todo el apoyo y salvaguardar el bienestar y la vida de las y los chiapanecos”, expresaron en un comunicado.

El presidente municipal, que llegara al poder por el partido por el Partido Verde, hizo pública una disculpa mediante sus redes sociales sin dar más detalles y anunció que las despensas sí fueron entregadas.

“En Santa Rita Las Flores dando el apoyo que está mandando Eduardo Ramirez, no fue posible en el helicóptero de Protección Civil Estatal debido a que no había donde bajara” se lee en una publicación replicada.