Alcalde de Pijijiapan está siendo auditado

El gobierno municipal, que preside Carlos Alberto Albores Lima, quien por segunda ocasión administra los recursos del Ayuntamiento de Pijijiapan, no logra comprobar gastos del primer ejercicio como alcalde.

El controvertido alcalde del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), según la Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano que regula todos los recursos de los ayuntamientos, no pudo comprobar los gastos realizados durante el concurso de Récord Guinness del quesillo más grande del mundo y que meses después fue superado por un municipio del estado de Oaxaca.

Observaciones

Los auditores de igual forma le están observando un recurso de 2.6 millones erogados en espectáculos y shows artísticos, y otros gastos de 1.1 millones en apoyos sociales que no tienen evidencia de su comprobación.

Y es que el alcalde Carlos Alberto Albores Lima, en su primer ejercicio, derrochó recursos económicos del erario público porque, según políticos de este municipio, se sentía protegido por altos funcionarios como José Antonio Castillejos.

Y hoy, sigue también derrochando dinero y buscando la tercera oportunidad de seguir gobernando el municipio.