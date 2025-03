Alcalde de Socoltenango niega paternidad a menor

El señalado niega tener conocimiento del nacimiento de una hija suya. Cortesía

El alcalde de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández, negó tener conocimiento del nacimiento de una hija suya y también negó conocer a la madre de la menor, esto en la contestación de la demanda en su contra realizado en el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Comitán, en la que se lleva a cabo un juicio ordinario civil por reconocimiento de paternidad.

El aludido declaró que niega totalmente el argumento de la demandante, en la que hace dos años inició una relación de concubinato, afirmando que es un hombre casado desde el 2010 y padre de una adolescente de 12 años.

Señaló que en diciembre de 2022, no conocía a la demandante y, por consiguiente, no pudo procrear a la menor de identidad reservada, argumentando que debido a sus obligaciones de esa fecha, tuvo una agenda demasiado saturada que apenas tenía tiempo para sus compromisos laborales y familiares, por lo que no era posible para él, sostener una relación extramarital.

Además, el alcalde dijo que carece de los recursos económicos necesarios para realizar una prueba particular de ADN, solicitando al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que designe a un perito especializado en genética molecular y demás accesorios para la realización de dicha prueba.

Sin embargo, la demandante ha publicado una serie de fotos en donde muestran la relación entre ambos, pues realizaron viajes a la Ciudad de México y otros lugares, aunado de la convivencia con la bebé que, en una de ellas, se observa al edil y a la menor descansando sobre una cama.