Alcalde desatiende tema de la basura: pobladores

Durante la procesión tradicional del inicio de la travesía para buscar la flor de niluyarilo por parte de los floreros en Chiapa de Corzo, que inicia cada 14 de diciembre, habitantes se quejaron de la basura que se encontraba sobre los cruces de las las calles, la cual no fue levantada pese a que el municipio sabía sobre la realización de esta festividad.

Fue alrededor de las dos de la tarde cuando inició el tradicional recorrido por parte de los floreros, hombres que emprenden una expedición hacia la zona Altos de Chiapas para buscar la flor de niluyarilo, que comienza con una procesión encabezada por una persona que sostiene una imagen de yeso pequeña, como de niño Dios, llamada El Niño Florero y parten desde el barrio Benito Juárez de este municipio.

No obstante, en el camino los participantes se encontraron con montículos de basura por las calles, con lo cual puso en evidencia, expresaron, la impotencia de las autoridades municipales.

Señalaron que, independiente de los horarios de recolección, las autoridades deberían recoger la basura en atención de a las festividades con el fin de que no se presenten inconvenientes. “No es la primera vez que se hace esto y no lo levantaron, saben que es una fecha tradicional y no de ahorita. Es incompetencia”, dijo uno de los músicos durante la procesión.

Falta de atención

Asimismo, los habitantes manifestaron su molestia a través de redes sociales la falta de atención del servicio de recolección de basura. “Es una vergüenza tener así las calles principalmente porque va a pasar el niñito”, dijo por Facebook Ana Aguilar, desde su cuenta.

También expresaron su descontento turistas y visitantes. “Muy bonito Chiapa de Corzo y sus tradiciones, que tristeza que los gobiernos que están no les importe mejorar el tema de la basura”.

“No ha llegado a la presidencia un verdadero chiapacorceño que ame su terruño, es una vergüenza para quien esté ahora en la Presidencia. De veras, no permitan que tengan en la basura o en el olvido a Chiapa de Corzo, menos ahora que ya están estas festividades. No soy de Chiapas pero es un pueblo hermoso”, indicó una visitante que se identificó como Vicky Ruiz.

Cabe señalar que el problema de la basura en este Pueblo Mágico es arrastrado desde la administración anterior, pero continúa en la actual, pues el pasado 19 de diciembre pobladores llegaron a depositar su basura frente a la Presidencia Municipal con cartulinas que denunciaban la falta del servicio.