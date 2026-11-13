Alcalde inaugura calle feliz en La Salle

Con cerca de 120 metros lineales de pavimentación, la avenida Toulouse, ubicada en la colonia La Salle de Tuxtla Gutiérrez, fue inaugurada como parte del programa Calles Felices, una estrategia municipal que busca mejorar las condiciones de movilidad y atender las necesidades de infraestructura en las colonias de la capital.

Diálogo

Durante el acto, el presidente municipal, Ángel Torres, destacó que esta obra representa una nueva vialidad que se suma a las acciones realizadas mediante la participación de los comités ciudadanos, quienes identifican y priorizan los caminos que requieren intervención en sus colonias.

Explicó que esta avenida se integra a otras que han estado rehabilitadas en la zona, como Versalles, con la intención de construir circuitos de movilidad que faciliten los desplazamientos de las familias.

Señaló que Calles Felices se ha convertido en una dinámica de trabajo conjunto entre autoridades y habitantes, pues son los propios comités quienes establecen las necesidades más urgentes y dan seguimiento a las obras.

“Vamos por muchas más. Estamos ya próximos a presentar al cabildo una buena cantidad de calles”, expresó.

En este sentido, informó que la administración municipal lleva más de 500 vialidades intervenidas y tiene como meta alcanzar alrededor de 800 durante los tres años de gobierno.

Respecto a los recursos destinados a infraestructura, detalló que este año se han invertido más de 700 millones de pesos (mdp), mientras que durante 2025 la cifra fue de aproximadamente 550 millones.

Asimismo, reconoció las aportaciones federales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el municipio recibió 290 mdp el año pasado y 420 millones durante este ejercicio fiscal.

También agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para impulsar acciones en beneficio de la población tuxtleca.

Selección

La selección de las vialidades no depende únicamente de las decisiones del Ayuntamiento, sino de las prioridades que plantean los habitantes organizados en sus colonias.

“Hay que exigir, no hay que rogar ni suplicar. La ciudadanía tiene que saber qué recurso hay, que siempre ha habido, y que el dinero tiene que aplicarse donde ellos decidan”, puntualizó.